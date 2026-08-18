Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thesprotia Regional Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thesprotia Regional Unit, Grecja

;
Igoumenitsa Municipality
8
10 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Plataria, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 340 metrów kwadratowych w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni…
$767,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom w Plataria, Grecja
Dom
Plataria, Grecja
$167,914
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom wolnostojący 4 pokoi w Paramythia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Paramythia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 2- pi? trowy dom 80 m2 w Epirus. Parter składa się z jednej sy…
$103,902
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
$689,025
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom wolnostojący 3 pokoi w Filiates, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Filiates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Epirus. Półpiwnica składa się z jedne…
$741,524
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. w Epirus. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$2,74M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Willa w Kastri, Grecja
Willa
Kastri, Grecja
$341,617
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Skorpiona, Grecja
Willa
Skorpiona, Grecja
$486,371
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Epir. Jest kominek. Wła…
$1,77M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 17 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 17 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Thesprotia Regional Unit.

domy

Parametry nieruchomości w Thesprotia Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się