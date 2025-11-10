Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Temenos Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Temenos Municipal Unit, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
$265,756
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Temenos Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się