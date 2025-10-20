Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Syros Regional Unit, Grecja

Municipality of Syros and Ermoupoli
Dom wolnostojący 6 pokojów w Kini, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kini, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Cykladach. Parter składa …
$702,264
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Vari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vari, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronny 3 Sypialnia z widokiem na morze w Syros, Grecja Ten piękny 141 m kw. semi- dom z…
$368,689
Zostaw prośbę
