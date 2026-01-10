Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Sporades Regional Unit, Grecja

Skopelos Municipality
8
Skiathos Municipality
4
Skopelos
4
Alonnisos Municipality
3
15 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Patitiri, Grecja
Dom 4 pokoi
Patitiri, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Pomiędzy uroczym portem Patitiri i malowniczą starą wioską Chora na wyspie Alonnisos, ta osz…
$792,448
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Alikias, Grecja
Dom 2 pokoi
Alikias, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Niesamowite osiedle na wyspie Skopelos otoczone czystą naturą. Skopelos znajduje się w Spoas…
$314,649
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Skopelos, Grecja
Dom 4 pokoi
Skopelos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 122 m²
Prezentacja uroczego tradycyjnego domu z widokiem na morze na pięknej wyspie Skopelos, część…
$421,808
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Skopelos, Grecja
Dom 4 pokoi
Skopelos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 122 m²
Prezentacja uroczego tradycyjnego domu z widokiem na morze na pięknej wyspie Skopelos, część…
$419,532
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Alikias, Grecja
Dom 2 pokoi
Alikias, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Amazing estate in Skopelos island surrounded by pure nature. Skopelos is located in the Spor…
$315,238
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Achladias, Grecja
Willa 7 pokojów
Achladias, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 640 metrów kwadratowych w Sporades. Parter składa…
$2,34M
Zostaw prośbę
Willa w Achladias, Grecja
Willa
Achladias, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 640 metrów kwadratowych w regionie Sporady. Pierw…
$2,34M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Skiathos, Grecja
Willa 3 pokoi
Skiathos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Skiathos, Grecja
Willa 10 pokojów
Skiathos, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się na wyspie Skiathos, Skiathos znajduje się 255 km od Aten, na północno-zac…
$2,20M
Zostaw prośbę

