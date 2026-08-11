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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sporades Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Skiathos, Grecja
Willa 3 pokoi
Skiathos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
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Parametry nieruchomości w Sporades Regional Unit, Grecja

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