Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Ogród

Apartamenty wielopoziomowe z ogrodem na sprzedaż w Sithonia Municipal Unit, Grecja

Nikiti
6
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Dodaj obiekt
Wyślij zapytanie o bezpłatne wyszukiwanie
Klikając "Prześlij zgłoszenie", zgadza się Pani/Pan na to, że Realting i specjaliści od nieruchomości mogą kontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem dowolnego ze wskazanych kanałów. Nie musi Pani/Pan wyrażać zgody na zakup jakiejkolwiek nieruchomości, towarów lub usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Warunków korzystania. Warunki użytkowania.

Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 1
$1,22M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż willa o powierzchni 198 m² w Nikiti, na półwyspie Sithonia (Chalkidiki). Willa …
$633,183
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5
Kavala, Center: Apartment for sale 108 sq.m. facade located on the 5th floor of a building w…
$279,236
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Dom 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
The complex of apartments and maisonettes is located in Kalyves village 300 meters to the be…
$269,214
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartment I1 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$230,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English
Willa 8 pokojów w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Willa 8 pokojów
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Pokoje 8
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,97M
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Piętro 4/5
$1,69M
Zostaw prośbę
Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/1
$371,777
Zostaw prośbę
VernaVerna
Dom wolnostojący 8 pokojów w Fourka, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Fourka, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba kondygnacji 3
$466,228
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/5
For sale apartment of 58 sq.meters in Thessaloniki. The apartment is situated on the 5th flo…
$196,957
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 4 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Sithonia Municipal Unit, Grecja

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się