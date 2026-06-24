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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Sithonia Municipal Unit, Grecja

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Nikiti
34
Neos Marmaras
21
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Doświadcz luksusu życia w tym odnowionym mieszkaniu w Halkidiki, Grecja z niesamowitym widok…
$342,633
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Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Realting.com
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Typy nieruchomości w Sithonia Municipal Unit.

apartamenty wielopoziomowe
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Sithonia Municipal Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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