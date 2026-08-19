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Hotele na sprzedaż w Serres Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 1 688 m² w Vyroneia, Grecja
Hotel 1 688 m²
Vyroneia, Grecja
Powierzchnia 1 688 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1688 m2 w pobliżu miasta Serres. Na parterze hotelu znajduje…
$1,36M
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