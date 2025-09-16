Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki na sprzedaż w Regional Unit of West Athens, Grecja

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Region Attyka, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż - 3 minuty spacerem od stacji metra EgaleoW pełni odnowiony budynek oferu…
$78,000
Parametry nieruchomości w Regional Unit of West Athens, Grecja

