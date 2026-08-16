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Bliźniaki na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

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1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1/6
Imponująca dwupoziomowa maizonetta, obecnie w trakcie rekonstrukcji, oferuje hojną przestrze…
$932,687
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Agencja
Vista Estate
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

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