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Domy z tarasem na sprzedaż w Regional Unit of Piraeus, Grecja

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Pireus
29
Pireus
29
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
6
1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Pireus, Grecja
Dom 6 pokojów
Pireus, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Na sprzeda? trzypoziomowy dom jednopoziomowy 415.70 m kw., Profitis Ilias, Piraeus. Znajduje…
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Typy nieruchomości w Regional Unit of Piraeus.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of Piraeus, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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