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Hotele na sprzedaż w Regional Unit of Phocis, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 510 m² w Lilaia, Grecja
Hotel 510 m²
Lilaia, Grecja
Powierzchnia 510 m²
Oferujemy na sprzeda? hotel o powierzchni 510 m2 na dzia? ce 10.000 m2 Hotel składa się z sz…
$1,03M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 260 m² w Delphi Municipality, Grecja
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 260 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma jeden …
$1,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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