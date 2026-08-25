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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Regional Unit of North Athens, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Kifisia, Kefalonia: Wynajem RAILED i odnowiony Apartament 130sq.m. na 1 piętrze budynku. Skł…
$1 960
za miesiąc
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