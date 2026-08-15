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Wille z ogrodem na sprzedaż w Regional Unit of Islands, Grecja

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Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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1 obiekt total found
Willa w Agia Marina, Grecja
Willa
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa nad morzem w Grecji, Aegina, podobszar Agia Marina jest w sprzedaży.Posiadłość ma unik…
$2,31M
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Islands, Grecja

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