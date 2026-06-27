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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Regional Unit of Islands, Grecja

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Municipality of Aegina
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5 obiektów total found
First floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina Aegina. w Agia Marina, Grecja
First floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina Aegina.
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Apartament na pierwszym piętrze do wynajęcia 45 m2 w Agia Marina Aegina.Składa się z 1 sypia…
Cena na zgłoszenie
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Second floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina, Aegina. w Agia Marina, Grecja
Second floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina, Aegina.
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Second floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina, Aegina. Consists of 1 bedroom, 1…
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Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. w Municipality of Aegina, Grecja
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina.
Municipality of Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 200 m²
Luksusowy w pełni umeblowany willa do wynajęcia, 431 m2 w Tzikides obszarze, Aegina.Składa s…
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Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina w Agia Marina, Grecja
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kamienny dom do wynajęcia z widokiem na morze 126 m kw w Agia Marina AeginaPosiada 3 sypialn…
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Ground floor apartment for rent 65 sq.m. in Agia Marina Aegina. w Agia Marina, Grecja
Ground floor apartment for rent 65 sq.m. in Agia Marina Aegina.
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Parter apartament do wynajęcia 65 m2 w Agia Marina Aegina.Składa się z 2 sypialni, 1 łazienk…
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