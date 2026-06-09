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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Regional Unit of Central Athens, Grecja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 7
🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa | Centrum Aten Opis Projektu Lokalizacja: K…
$386,303
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Central Athens, Grecja

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