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Wille na sprzedaż w Regional Unit of Boeotia, Grecja

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Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
4
Municipality of Orchomenos
4
Municipal Unit of Akrefnia
4
Willa Usuwać
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9 obiektów total found
Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$818,915
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Agencja
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$814,689
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Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż w budowie willa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Attyce. Widok na miasto…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Agencja
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 298 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$560,837
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Agencja
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Willa w Arachova, Grecja
Willa
Arachova, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 140 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 syp…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Boeotia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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