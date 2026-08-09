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Mieszkania na sprzedaż w Regional Unit of Boeotia, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Melissochori, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Na sprzeda? mieszkanie 89 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Livadia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Livadia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 85 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie z…
$188,913
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Boeotia, Grecja

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