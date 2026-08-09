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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Regional Unit of Boeotia, Grecja

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Municipality of Tanagra
11
Municipality of Thiva
7
Municipal Unit of Inofyta
9
Demotike Enoteta Plataion
6
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29 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dome…
$230,627
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Evia. Pierwsze…
$426,661
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Szeregowiec w Arachova, Grecja
Szeregowiec
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? maizonette 175 m kw. w Arachowej. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$224,335
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TekceTekce
Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$818,915
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Szeregowiec w Dilesi, Grecja
Szeregowiec
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 130 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$224,335
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Dilesi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$366,020
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Melissochori, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Na sprzeda? mieszkanie 89 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z…
$188,913
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$814,689
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż w budowie willa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Attyce. Widok na miasto…
$826,496
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Dom wolnostojący 1 pokój w Inofyta, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Inofyta, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Dom składa…
$141,685
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 70 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 sypialni, 2 WC pod p…
$295,177
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 402 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 402 m kw. w Arachovej. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$1,42M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$413,248
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Dom wolnostojący w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 315 m²
Istnieje na sprzedaż dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 315 m2, który znajduje się na dz…
$501,801
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Townhouse jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attica. Dom jest w budowie. Pierwsze piętro m…
$277,467
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Dilesi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 162 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$295,177
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Dom wolnostojący w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący
Arachova, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Oferujemy na sprzedaż wspaniały domek o powierzchni 420 m2 w Parnassos. Ten przytulny dom lo…
$3,54M
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 270 m²
Kamienica jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attyka. Dom jest w budowie. Składa się z pięt…
$336,502
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mouriki, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mouriki, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$425,055
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Arachova, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Arachowie. Półpiwnica s…
$531,319
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 298 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$560,837
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 299 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 299 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$767,461
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Willa w Arachova, Grecja
Willa
Arachova, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 140 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 syp…
$531,319
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 207 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 2 poz…
$433,910
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Livadia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Livadia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 85 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie z…
$188,913
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Typy nieruchomości w Regional Unit of Boeotia.

domy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of Boeotia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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