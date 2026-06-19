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Wille nad morzem na sprzedaż w Rafina, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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