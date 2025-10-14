Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Rafina
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na morze

Domy Szeregowe nad morzem w Rafina, Grecja

1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Rafina, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Rafina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 70 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skła…
$234,088
