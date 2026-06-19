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Domy Szeregowe w górach w Rafina, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż maizonette 165 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 567 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 567 m kw. w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwni…
$409,706
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 139 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma poziomy…
$403,802
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Agencja
Grekodom Development
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