Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Rafina
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Basen

Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Rafina, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$625,776
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się