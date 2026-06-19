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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Rafina, Grecja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? mieszkanie 104 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$413,248
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 93 m kw w Attica. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$867,821
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim p…
$436,862
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Agencja
Grekodom Development
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International Property AlertInternational Property Alert
Mieszkanie 1 pokój w Rafina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 47 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Rafina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 46 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 72 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$425,055
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Agencja
Grekodom Development
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