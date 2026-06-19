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Mieszkania w górach na sprzedaż w Rafina, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 76 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 93 m kw w Attica. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$867,821
Zostaw prośbę
Zamknij
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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