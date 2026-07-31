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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Pylaia Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w Pylei, ta nowoczesna, ukończona maisonette oferuje całkowitą wewnętrzną przest…
$540,276
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Agencja
Vista Estate
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Parametry nieruchomości w Pylaia Municipal Unit, Grecja

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