Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Prosotsani Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Prosotsani Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Grammeni, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Grammeni, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro -2/2
For sale 3-storey house of 200 sq.meters in North Greece. Basement consists of one storeroom…
$128,884
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Prosotsani Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się