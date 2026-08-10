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Hotele na sprzedaż w Platanos, Grecja

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3 obiekty total found
Hotel 256 m² w Platanos, Grecja
Hotel 256 m²
Platanos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 256 metrów kwadratowych na Krecie. Hotel ma 2 poziomy. Parte…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 734 m² w Platanos, Grecja
Hotel 1 734 m²
Platanos, Grecja
Powierzchnia 1 734 m²
Na sprzeda? hotel 1734 m kw. Western Peloponese. Hotel ma jeden poziom. Właściciele opuszczą…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 3 370 m² w Platanos, Grecja
Hotel 3 370 m²
Platanos, Grecja
Powierzchnia 3 370 m²
Na sprzedaż hotel 3370 metrów kwadratowych w zachodniej Peloponezji. Hotel ma jeden poziom. …
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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