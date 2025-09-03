Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Plagiari
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Plagiari, Grecja

wille
24
domy wolnostojące
8
szeregowcy
16
9 obiektów total found
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 440 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,29M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 1 pokój w Plagiari, Grecja
Willa 1 pokój
Plagiari, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 1 168 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dwie wille na dzia? ce 11.570 m kw. Odległość między dwoma willami wynosi 25 m. …
$2,57M
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w budowie 4 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na przedmieśc…
$2,93M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,23M
Dom wolnostojący 1 pokój w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Plagiari, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferowany na sprzedaż trzypiętrowy dom o powierzchni 270 stóp kwadratowych na przedmieściach…
$503,290
Willa 11 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 11 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 1050 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 3 s…
$3,51M
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 435 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa się z 3 syp…
$1,40M
Willa 10 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 10 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 1300 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z j…
Cena na żądanie
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 300 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z …
$1,64M
