  2. Grecja
  3. Plagiari
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Plagiari, Grecja

wille
24
domy wolnostojące
8
szeregowcy
16
9 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$760,786
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 440 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,29M
Dom wolnostojący 1 pokój w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Plagiari, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy 4 domki na sprzedaż, każdy dom 173 m kw. Trzypiętrowy dom podzielony na piwnicę, g…
$362,837
Dom wolnostojący 6 pokojów w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,23M
Willa 11 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 11 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 1050 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 3 s…
$3,51M
Willa 7 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 7 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 560 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 560 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,17M
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 435 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa się z 3 syp…
$1,40M
Willa 10 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 10 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 1300 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z j…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 7 pokojów w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 410 m2 na przedmieściach Salonik. Piwnica składa si…
$1,76M
