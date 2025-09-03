Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Plagiari
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Plagiari, Grecja

wille
24
domy wolnostojące
8
szeregowcy
16
9 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$760,786
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 440 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 1 pokój w Plagiari, Grecja
Willa 1 pokój
Plagiari, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 1 168 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dwie wille na dzia? ce 11.570 m kw. Odległość między dwoma willami wynosi 25 m. …
$2,57M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Tut TravelTut Travel
Dom wolnostojący 1 pokój w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Plagiari, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy 4 domki na sprzedaż, każdy dom 173 m kw. Trzypiętrowy dom podzielony na piwnicę, g…
$362,837
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w budowie 4 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na przedmieśc…
$2,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 7 pokojów w Plagiari, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$310,167
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Plagiari, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 167 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 maga…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 8 pokojów w Plagiari, Grecja
Willa 8 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 300 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z …
$1,64M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 7 pokojów w Plagiari, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Plagiari, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 410 m2 na przedmieściach Salonik. Piwnica składa si…
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się