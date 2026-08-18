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Wille na sprzedaż w Phthiotis Regional Unit, Grecja

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Willa Usuwać
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8 obiektów total found
Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 480 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 190 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 493 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 493 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Piw…
$1,36M
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Livanates, Grecja
Willa
Livanates, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 525 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 525 m2 w centralnej Grecji. Piwnica składa się z 2 sypialni,…
$1,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej syp…
$448,669
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 580 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 580 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z 3 sypialni, …
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 420 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 420 m kw. W centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jednej …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Phthiotis Regional Unit, Grecja

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