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Domy Szeregowe w Phthiotis Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Malesina, Grecja
Szeregowiec
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 90 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonette…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Phthiotis Regional Unit, Grecja

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Luksusowe
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