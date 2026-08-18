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Dom wolnostojący na sprzedaż w Phthiotis Regional Unit, Grecja

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Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Dom wolnostojący Usuwać
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8 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom s…
$755,654
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom o powierzchni 160 m kw w Arachovej. Półpiwnica składa się z 2 s…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 12 pokojów w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Malesina, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący w Loutra Ypatis, Grecja
Dom wolnostojący
Loutra Ypatis, Grecja
Powierzchnia 365 m²
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy 365 m kw. W centralnej Grecji. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$422,694
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter …
$549,030
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Tragana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tragana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 218 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 140 m kw. w Arachowa. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Tragana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tragana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 180 m ² w środkowej Grecji. Półpiwnica składa się z jednego magaz…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Phthiotis Regional Unit, Grecja

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