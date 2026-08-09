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Wille na sprzedaż w Pella Regional Unit, Grecja

;
Edessa Municipality
4
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5 obiektów total found
Willa w Aravissos, Grecja
Willa
Aravissos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 285 m2 na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej s…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 433 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 433 m2 na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z salo…
$609,544
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 450 m kw. na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica składa się …
$1,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Pella Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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