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Domy Szeregowe w Pella Regional Unit, Grecja

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Edessa Municipality
3
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3 obiekty total found
Szeregowiec w Arnissa, Grecja
Szeregowiec
Arnissa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 81 metrów kwadratowych w Pella .Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$135,781
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Mesimeri, Grecja
Szeregowiec
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 137 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Arnissa, Grecja
Szeregowiec
Arnissa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż maisonette 107 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Maisonette ma 2 poziomy. …
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Pella Regional Unit, Grecja

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