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Dom wolnostojący na sprzedaż w Pella Regional Unit, Grecja

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Edessa Municipality
13
Pella Municipality
3
Dom wolnostojący Usuwać
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17 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$283,370
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 145 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z salonu, jednego…
$401,441
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Dom wolnostojący 1 pokój w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 50 m kw., na przedmieściach Salonik. Dom składa się z jednej sy…
$206,624
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Dom wolnostojący 1 pokój w Aravissos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aravissos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 78 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Dom składa się z jedne…
$118,071
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$271,563
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Arnissa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Arnissa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Pelli. Parter składa się …
$271,563
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 180 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z sal…
$236,142
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pella, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pella, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 60 m kw. W pólnocnej Grecji. Dom składa się z 2 sypialni, salon…
$100,360
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Orma, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Orma, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Loutraki. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$188,913
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 285 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący
Mesimeri, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych na przedmieściach…
$172,970
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 185 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$454,573
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$460,476
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 145 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$265,659
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 410 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 410 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$944,567
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 369 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 369 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$507,705
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Dom wolnostojący w Pella, Grecja
Dom wolnostojący
Pella, Grecja
Powierzchnia 295 m²
Na sprzeda? domek o powierzchni 295 m kw., w mie? cie Yannitsa w rodkowej Macedonii regionu …
$436,862
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Parametry nieruchomości w Pella Regional Unit, Grecja

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