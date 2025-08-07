Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille nad morzem na sprzedaż w Parikia, Grecja

1 obiekt
Willa 8 pokojów w Parikia, Grecja
Willa 8 pokojów
Parikia, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
W sercu Parikii, na pięknej wyspie Paros, na sprzedaż wyjątkowa, umeblowana willa, oferująca…
Cena na żądanie
