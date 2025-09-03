Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Paliki Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Paliki Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Loukerata, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Loukerata, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż mały dom o powierzchni 40 m2 na działce o powierzchni 750 m2 w Chavdata, jednej …
$99,487
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Paliki Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się