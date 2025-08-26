Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Paliani Municipal Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Paliani Municipal Unit, Grecja

2 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 1
Uroczy Tradycyjny Estate z Stone House - 6.945.40m ² Plot w CreteWyjątkowa okazja do posiada…
Cena na żądanie
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż rozbite obudowy, 0-piętrowy domek o powierzchni 49 metrów kwadratowych na wyspie…
$326,268
Parametry nieruchomości w Paliani Municipal Unit, Grecja

