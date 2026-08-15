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Domy Szeregowe w Paiania, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 4 poz…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 3 po…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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