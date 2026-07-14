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Domy nad morzem na sprzedaż w Ormylia, Grecja

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domy wolnostojące
3
szeregowcy
9
4 obiekty total found
Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 95 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$324,695
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Grekodom Development
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Willa w Ormylia, Grecja
Willa
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. P…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki .Maisone…
$200,720
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Agencja
Grekodom Development
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Value OneValue One
Dom wolnostojący w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 240 m kw., położony na półwyspie Sitonia. Trzypoziomowy dom po…
$1,06M
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Agencja
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