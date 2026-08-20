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Hotele na sprzedaż w Wyspy Egejskie Północne, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 480 m² w Agios Konstantinos, Grecja
Hotel 480 m²
Agios Konstantinos, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż kompleks 480 m kw., położony na wyspie Samos. Kompleks znajduje się na działce …
$1,71M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 98 000 m² w Mesotopos, Grecja
Hotel 98 000 m²
Mesotopos, Grecja
Powierzchnia 98 000 m²
Hotel na sprzedaż położony na wyspie Lesbos (92 km od stolicy, Mytilene). Całkowita powierzc…
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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