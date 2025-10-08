Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z basenem na sprzedaż w Nikiti, Grecja

2 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 8 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/2
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Chalkidiki. Basement consists of 2 bedrooms, liv…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/1
Luxury 300 m2 Willa w Sitonii - Komfort, Elegancja i Oszałamiające Widoki Ta trzypiętrowa w…
$1,52M
Zostaw prośbę
