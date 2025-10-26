Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nikiti
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Basen

Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Nikiti, Grecja

1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 80 m² w Nikiti, Sithonia, zaledwie kilka m…
$325,305
