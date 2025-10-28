Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nikiti
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na morze

Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Nikiti, Grecja

Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
For sale: a two-level apartment (maisonette) of 103 sq.m, located in the seaside village of …
$326,360
