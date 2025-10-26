Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Nikiti, Grecja

wille
31
domy wolnostojące
18
szeregowcy
59
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż umeblowany, dwupoziomowy dom wolnostojący o łącznej powierzchni 100 m², idealny …
$249,942
