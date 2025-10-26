Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nikiti
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Nikiti, Grecja

wille
31
domy wolnostojące
18
szeregowcy
59
4 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa o powierzchni 300 m² w Sithonii – komfort, elegancja i wspaniały widok. Na …
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Ετοιμάστε τις αποσκευές σας για μια πολυτελή απόδραση σε αυτή την εντυπωσιακή πέτρινη βίλα, …
$1,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Dom 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Πωλείται μια πλήρως λειτουργική βίλα σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής, …
$929,343
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Πωλείται μία ολοκαίνουργια βίλα, ιδανική για όσους αναζητούν την άνεση και την ποιότητα ζωής…
$267,047
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się