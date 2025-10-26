Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Nikiti, Grecja

1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa o powierzchni 300 m² w Sithonii – komfort, elegancja i wspaniały widok. Na …
$1,46M
