Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Nikiti, Grecja

1 pokojowe
11
2 pokojowe
26
3 pokojowe
17
4 pokojowe
5
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż nowo wybudowane mieszkanie o powierzchni 55 m² z basenem wspólnym, położone zale…
$232,504
